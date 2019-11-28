Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом

Президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.