Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом

Министерство иностранных дел Китая в ответ на новый американский закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» пригрозило США контрмерами.
Президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и серьезным вмешательством во внутренние дела Китая.
| 2019-11-28T10:38:32+00:00 28 ноября 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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