Китай пригрозил ответить США после внесения Huawei в черный список

Китай намерен ответить США на запрет сотрудничества американских компаний с Huawei. Как передает РИА Новости, об этом сообщило издание Bloomberg.
«Это неправильное поведение, на которое последует необходимый ответ. Законные права и интересы китайских компаний ограничиваются, потому правительство Китая не будет сидеть сложа руки», — цитирует издание посла Китая в Евросоюзе Чжан Мина.
Он также назвал решение Белого дома по Huawei политически мотивированным и заявил, что американское правительство пытается помешать компании, используя административные меры.
Китайский дипломат не уточнил, как именно в Пекине намерены ответить на действия Вашингтона.
| 2019-05-21T23:15:22+00:00 22 мая 2019, 04:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss