Китай пригрозил ответить США после внесения Huawei в черный список

«Это неправильное поведение, на которое последует необходимый ответ. Законные права и интересы китайских компаний ограничиваются, потому правительство Китая не будет сидеть сложа руки», — цитирует издание посла Китая в Евросоюзе Чжан Мина.

Он также назвал решение Белого дома по Huawei политически мотивированным и заявил, что американское правительство пытается помешать компании, используя административные меры. Китайский дипломат не уточнил, как именно в Пекине намерены ответить на действия Вашингтона.