Китай превзошел США по числу крупнейших компаний в списке Fortune Global 500

Китай (с учетом острова Тайвань) впервые превзошел США по числу крупнейших компаний, вошедших в список Fortune Global 500. Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Количество американских компаний в рейтинге за последний год сократилось до 121 с 126. А показатель Китая, наоборот, возрос со 120 до 129, включая десять компаний, базирующихся на Тайване.

В первую пятерку списка вошли сразу три гиганта из КНР: нефтехимическая корпорация Sinopec, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Государственная электросетевая компания Китая — China State Grid Corporation. В целом, 80% китайских компаний в рейтинге являются крупными госкорпорациями.

Что касается России, в список Fortune Global 500 в этом году попали четыре отечественные компании: «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и Сбербанк.