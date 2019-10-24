Китай представляет для США больше угрозы, чем Россия

Глава минобороны США Марк Эспер заявил, что с точки зрения Вашингтона Китай представляет для западных стран большую угрозу, чем Россия.

«Европа тоже начинает признавать угрозу со стороны Китая. Возможно, им мешает то, что более агрессивная Россия прямо у порога, и они привыкли обращать внимание на угрозы, которые находятся непосредственно перед ними, а не те, которые далеко. Но я думаю, что в длительной перспективе, в долгосрочной перспективе Китай для нас – более серьезная угроза, не Россия», — сказал он, выступая на мероприятии американского фонда Маршалла (German Marshall Fund) в Брюсселе.

Эспер подчеркнул, что в Национальной оборонной стратегии (NDS) США Китай стоит на первом месте, Россия – на втором. По его словам, РФ и КНР «используют свою силу, чтобы принудительным образом изменить стратегическую обстановку». Глава Пентагона призвал европейские страны серьезно воспринимать предупреждения Вашингтона о «военном и экономическом расширении» КНР.