Китай поставил США условие по торговым переговорам

Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео 18 мая.

На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.

«Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными», — заявил Ван И.

Чиновник отметил, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.

| 2019-05-19T00:45:55+00:00 19 мая 2019, 02:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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