Китай посоветовал Британии не вмешиваться в дела Гонконга

Китайская сторона настоятельно призывает Великобританию «не забывать о своем месте» и прекратить вмешательство в дела Гонконга, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант в опубликованном заявлении по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая заявил, что китайско-британская совместная декларация о передаче Гонконга носит обязательную силу и остается по сей день действующей. Он также назвал обязательной широкую автономию Гонконга и соблюдение в полной мере прав и свобод жителей Гонконга в соответствии с подписанной декларацией. Он подчеркнул, что Великобритания будет внимательно следить за развитием событий.

«В последнее время британская сторона то и дело вмешивается в дела Гонконга. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот», — заявил на брифинге Гэн Шуан.