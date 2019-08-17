Китай пообещал ответить США на поставки Тайваню F-16V

Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

По ее словам, такие действия Вашингтона КНР будут расцениваться, как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Она также попросила США прекратить поддерживать связи с Тайбэем по данному вопросу.

«В противном случае Пекин будет вынужден резко отреагировать, а за все последствия будет отвечать американская сторона», — подчеркнула Чуньин.

| 2019-08-17T22:15:28+00:00 17 августа 2019, 23:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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