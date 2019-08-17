Китай пообещал ответить США на поставки Тайваню F-16V

Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

По ее словам, такие действия Вашингтона КНР будут расцениваться, как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Она также попросила США прекратить поддерживать связи с Тайбэем по данному вопросу.

«В противном случае Пекин будет вынужден резко отреагировать, а за все последствия будет отвечать американская сторона», — подчеркнула Чуньин.