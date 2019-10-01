Китай показал на параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41», «Восточный ветер»), сообщает РИА Новости.

Китай во вторник проводит крупнейший военный парад в своей истории, в нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Принимает парад председатель КНР Си Цзиньпин.

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако этого не произошло. Трёхступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.