Китай показал на параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41», «Восточный ветер»), сообщает РИА Новости.
Китай во вторник проводит крупнейший военный парад в своей истории, в нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Принимает парад председатель КНР Си Цзиньпин.
Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако этого не произошло. Трёхступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.
По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 тысяч километров до 14 тысяч километров, она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса — 2,2 – 2,5 метра. Пуск ракеты можно осуществить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по данным разных источников, составляет от 100 до 500 метров.