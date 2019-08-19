Китай планирует ускорить освоение космоса благодаря доступным коммерческим проектам

Китайские власти планируют ускорить процесс освоения околоземного и дальнего космического пространства благодаря бюджетным коммерческим проектам. Как сообщила в понедельник газета China Daily, важную роль в этом направлении сыграет новая твердотопливная ракета-носитель «Цзелун-1» (SD-1).

«Мы оптимизировали конструкцию нескольких ключевых комплектующих, убрали ненужные детали и использовали как можно больше компонентов, выпускаемых в серийном производстве, — приводит издание слова Гун Миня, который курирует проект в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). — Хотя SD-1 — самая миниатюрная и легкая ракета КНР, она обладает наиболее высокой эффективностью при доставке грузов».

По его словам, организация смогла значительно сократить срок разработки ракеты путем внедрения новых продвинутых методов по симулированию полетов. Гун Минь отметил, что подготовка к запуску «Цзелун-1» в преддверии старта заняла всего сутки — гораздо меньше времени, чем для крупногабаритных ракет.

Как уточнил Тан Яган, начальник дочернего подразделения Академии космических ракетных комплексов (АКРК) КНР, сконструировавшего SD-1, такая технология «способна в кратчайшие сроки удовлетворить внезапные запросы клиентов». К тому же запуски проводятся, «где и когда угодно» с мобильной установки, что делает проекты еще более конкурентоспособными.

Китайские разработчики утверждают, что уже к концу года удивят мир новой модифицированной версией «Цзелун-1».(ТАСС)