Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G

Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся, передает РИА Новости.
«Согласно предварительному плану, в этом году мы намерены построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах нашей страны», — заявил Хан Ся, выступая на форуме, посвященном развитию 5G-технологий в рамках международной выставки Smart China Expo — 2019.
По его словам, по состоянию на конец июля, ведомство выдало уже семь разрешений на производство оборудования для развертывания сетей 5G.
«На следующем этапе Китай намерен ускорить строительство сетей 5G, активно продвигать развертывание по всей стране сетей пятого поколения, характеризующихся передовыми технологиями, высоким качеством и эффективностью», — сказал он.
Он также отметил, что на следующем этапе необходимо создать благоприятную среду для развития технологий 5G, интенсифицировать разработку стандартов и норм для сетей пятого поколения, популяризировать их использование, усиливать политическую, финансовую, научно-техническую поддержку.
| 2019-08-28T13:14:09+00:00 28 августа 2019, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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