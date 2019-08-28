Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G

Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся, передает РИА Новости.

«Согласно предварительному плану, в этом году мы намерены построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах нашей страны», — заявил Хан Ся, выступая на форуме, посвященном развитию 5G-технологий в рамках международной выставки Smart China Expo — 2019.

По его словам, по состоянию на конец июля, ведомство выдало уже семь разрешений на производство оборудования для развертывания сетей 5G.

«На следующем этапе Китай намерен ускорить строительство сетей 5G, активно продвигать развертывание по всей стране сетей пятого поколения, характеризующихся передовыми технологиями, высоким качеством и эффективностью», — сказал он.