Китай перехватил у США военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе

США больше не могут в одиночку поддерживать баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе и уступили военное превосходство Китаю. К таким выводам пришли исследователи из Центра изучения США при национальном университете Сиднея. Их доклад был опубликован в понедельник на официальном сайте центра, сообщает ТАСС.

«Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис, порожденный несоответствием стратегических целей Вашингтона и доступных ему средств. Вооруженные силы Соединенных Штатов утратили способность единолично поддерживать баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как Китай, напротив, наращивает силы, способные бросить вызов региональному порядку, в том числе путем крупномасштабных инвестиций в передовые военные системы», — указано в докладе Эшли Тауншенда, директора отдела внешней политики и обороны и Брендана Томаса-Нуна, научного сотрудника Центра исследований США.