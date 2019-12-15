Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США

«В рамках реализации договорённостей, достигнутых на китайско-американских консультациях по торгово-экономических вопросам, комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлевает приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря в 12.01 по пекинскому времени», — говорится в опубликованном сообщении.