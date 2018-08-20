Китай опроверг сообщения о военном участии в сирийском конфликте

Сообщения СМИ о якобы военном присутствии Китая в Сирии являются спекуляциями и искажением политики Китая, заявил в понедельник специальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

В начале августа сирийские СМИ со ссылкой на посла Китая в Сирии сообщили, что китайские военные в определенной степени готовы принять участие с сирийской армией в борьбе с террористами в Идлибе и в других частях страны.

«В последнее время в СМИ появились спекуляции на тему того, что Китай готовится принять участие в сирийском конфликте, это искажение политики Китая. Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами», — заявил Се Сяоянь на встрече с журналистами.

Он вновь подчеркнул, что «Китай не направлял военную силу в Сирию».

«Вы можете расценивать это как политическое заявление», — подчеркнул китайской дипломат.

Се Сяоянь добавил, что китайская сторона выступает решительно против любых форм терроризма, поддерживает укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также в поддержании региональной и международной безопасности.

43 просмотров