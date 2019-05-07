Китай определился с ответом США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поднять пошлины на китайские товары до 25%.

В частности, Пекин собирается снизить налоги и сборы, простимулировать потребление, продажи автомобилей и бытовой техники. Также будут уменьшены процентные ставки для роста кредитования, сообщает ТАСС

Такие меры окажут благоприятное влияние на деятельность малого бизнеса. Что касается рядовых китайцев, то для них будут снижены ограничения на продажу жилья в небольших городах. Экономика страны станет более открытой для иностранных инвесторов.

Правительство Китая заранее готовилось к тому, что может не достигнуть торговой сделки с США в 2019 году.

Сейчас торговые пошлины Вашингтона составляют 10%. К тому же они действуют только на определенные группы китайских товаров.