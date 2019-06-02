Китай оправдывает подавление протестов на площади Тяньаньмэнь

Китай в воскресенье выступил в защиту подавления продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад, заявив, что жесткая реакция, повлекшая человеческие жертвы, была «правильной политикой».

Министр обороны Вэй Фэнхэ, отвечая на вопрос на конференции в Сингапуре, заявил: «Это положило конец этому инциденту. Это были политические волнения, которые центральное правительство должно было подавить. Правительство проявило решимость при подавлении беспорядков, это была правильная политика».

Выступление Вэй Фэнхэ в защиту жестокого обращения китайских властей с демонстрантами было редким признанием событий 4 июня 1989 года, которые произошли после семи недель демонстраций студентов и рабочих, требовавших демократических перемен и борьбы с коррупцией.

Против демонстрантов были брошены солдаты правительственных войск и танки. В результате столкновений погибли сотни демонстрантов; возможно – более тысячи, хотя точное число погибших до сих пор неизвестно.