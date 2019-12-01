Китай обвинил ООН во вмешательстве в дела Гонконга

Резкий протест властей Китая вызвала статья верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о Гонконге, опубликованная накануне в газете The South China Morning Post.

Комиссар, в частности, призывала расследовать жалобы на полицейских, применяющих чрезмерную силу для разгона демонстрантов.

Постпредство Китая при ООН назвало статью «неуместным комментарием» и «вмешательством во внутренние дела страны», передает Associated Press.

В Пекине уверены, что такая поддержка со стороны ООН подтолкнет протестующих к более радикальным актам насилия, хотя наиболее срочной задачей является «восстановление порядка».

«Мы хотим подчеркнуть, что Гонконг — это часть Китая, и дела Гонконга являются внутренними делами Китая, в которые не должна вмешиваться в какой-либо форме ни одна страна, организация или человек», — гласит сообщение постпредства КНР.