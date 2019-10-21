Китай обошел США по числу богатых людей

Китай впервые в истории обошел США по количеству жителей, относящихся к 10 процентам самых богатых людей в мире. Такие данные представлены в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse о глобальном благосостоянии. Его результаты были опубликованы в понедельник, 21 октября.

Так, в КНР 99,9 млн человек вошли в 10 процентов наиболее богатых людей на планете, в США к этой категории относятся 98,8 млн человек, говорится в исследовании. По классификации Credit Suisse, входяшим в топ-10 богатейших людей мира считается человек с состоянием выше 109,5 тысячи долларов.

При этом по количеству миллионеров Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строку, отмечает Credit Suisse. С 2010 по 2019 годы число людей с состоянием от 1 млн долларов в США выросло с 7,4 до 18,6 млн человек. В Китае за аналогичный период их количество увеличилось в 117 раз — с 38 тысяч до 4,4 млн человек.