Китай не пойдет на компромиссы с США в принципиальных вопросах

Китай возложил на США всю полноту ответственности за развязывание торговой войны между двумя странами, но при этом выразил готовность к переговорам. «Китай не желает торговой войны, но не боится ее и, в случае необходимости, будет бороться до конца», — говорится в «белой книге» — программном документе Госсовета КНР, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

В книге указывается, что «в ходе переговоров, суверенитет и достоинство страны необходимо уважать, и любое соглашение, достигнутое двумя сторонами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде».

В документе подчеркивается, что существуют определенные границы, и Китай не пойдет на компромиссы по «принципиальным вопросам». В «белой книге» также отмечается, что у Китая достаточно ресурсов, чтобы обеспечить здоровье китайской экономики и в случае напряженности.