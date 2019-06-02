Китай не пойдет на компромиссы с США в принципиальных вопросах

Китай возложил на США всю полноту ответственности за развязывание торговой войны между двумя странами, но при этом выразил готовность к переговорам. «Китай не желает торговой войны, но не боится ее и, в случае необходимости, будет бороться до конца», — говорится в «белой книге» — программном документе Госсовета КНР, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

В книге указывается, что «в ходе переговоров, суверенитет и достоинство страны необходимо уважать, и любое соглашение, достигнутое двумя сторонами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде».

В документе подчеркивается, что существуют определенные границы, и Китай не пойдет на компромиссы по «принципиальным вопросам». В «белой книге» также отмечается, что у Китая достаточно ресурсов, чтобы обеспечить здоровье китайской экономики и в случае напряженности.

| 2019-06-02T15:24:19+00:00 2 июня 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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