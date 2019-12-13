Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

Китай в рамках первой части торговой сделки с США принял решение отменить повышенные пошлины на американские товары, которые должны были вступить в силу 15 декабря, заявил заместитель министра финансов Ляо Минь.
Ранее китайская сторона подтвердила, что Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения.
«Китайская сторона надеется на то, что США на самом деле будут выполнять свои обязательства. Вместе с тем китайская сторона также решила не вводить повышенные пошлины на ввоз американских товаров, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря», — заявил на брифинге Ляо Минь.
Он подчеркнул, что это консенсус по вопросам пошлин, достигнутый между двумя сторонами в рамках первой части торгового соглашения.