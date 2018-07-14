Китай назвал условие для достижения безопасности в мире

Необходимы совместные усилия всего международного сообщества для достижения устойчивой общей безопасности, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.

«Абсолютная безопасность – это иллюзия, точно также как безопасность одной страны не может выстраиваться на нестабильности других, направленные против других государств угрозы могут стать вызовом для страны, от которой они исходят», — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

По его словам, при возникновении тех или иных проблем необходимо сразу же приступить к поиску решения вместо того, чтобы прибегать к угрозам применения силы или же применять политику «сделай соседа нищим».

«Руководствуясь новым видением общей и всеобъемлющей безопасности, мы должны совместно предпринять комплексные шаги для того, чтобы бороться с имеющимися проблемами и сдерживать потенциальные риски, страны должны повысить координацию и коммуникацию по таким проблемам безопасности, как борьба с терроризмом и экстремистскими идеологиями», — добавил он.

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