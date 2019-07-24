Китай намерен сохранять ядерный потенциал на минимальном уровне

Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в опубликованной в среду Канцелярией по делам печати Госсовета КНР «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху», сообщает ТАСС.

«Китай всегда придерживался политики «неприменения первым ядерного оружия» в любое время и при любых обстоятельствах», — говорится в документе.

В нем отмечается, что республика всегда придерживалась принципа «безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием» те страны и регионы, которые им не обладают.

В документе также указано, что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.

«Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — сказано в Белой книге.