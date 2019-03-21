Китай намерен построить экспериментальное судно с ядерной силовой установкой

Китай вскоре планирует начать строительство экспериментального судна, которое будет оснащено ядерной силовой установкой. По своим габаритам оно будет походить на российский ледокол типа «Таймыр», сообщает в четверг газета South China Morning Post.

По ее данным, госкорпорация China General Nuclear Power Group (CGN) объявила тендер для китайских компаний на постройку судна водоизмещением 30 тыс. тонн. Оно будет иметь длину 152 метра, ширину 30, высоту 18 метров и две атомные силовые установки тепловой мощностью по 200 МВт. При этом не указывается конкретное предназначение судна, которое называется «экспериментальной плавучей платформой».

Как отмечает газета, в настоящее время Китай не имеет надводных кораблей с ядерным двигателем, хотя располагает атомными субмаринами. По оценке гонконгского военного обозревателя Сун Чжунпина, по своим габаритам планируемое к постройке судно будет схоже с российскими ледоколами.