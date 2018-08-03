Китай намерен ответить США пошлинами на $60 млрд

Власти Китая объявили о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%, сообщает в пятницу, 3 августа, Bloomberg.

Общая стоимость товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, составляет около 60 млрд долларов.

Стоит отметить, что сегодня фондовый рынок Китая сдал позиции перед фондовом рынком Японии из-за пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Напомним, 11 июля стало известно, что администрация Трампа подготовила новый список товаров из Китая, которые подлежат взысканию пошлин на общую сумму около 200 миллиардов долларов.
В начале июля первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в 34 миллиарда долларов, уже попала под 25% пошлины. Пекин принял аналогичные меры в отношении американских поставок.
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| 2018-08-03T18:02:23+00:00 3 августа 2018, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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