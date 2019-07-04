Китай надеется, что президент США сдержит свое слово

Президент США Дональд Трамп должен помнить о своих обещаниях и перестать оказывать санкционное давление на китайскую корпорацию Huawei. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

«Мы приняли во внимание заявления Трампа на пресс-конференции в ходе саммита G20 в Осаке: американская сторона позволит национальным предприятиям продавать Huawei [высокотехнологичную] продукцию, — отметил он, выступая на еженедельной пресс-конференции. — Мы надеемся, что США сдержат обещания и в кратчайшие сроки перестанут прибегать к ошибочным мерам, прекратят оказывать давление на китайские компании».

| 2019-07-04T16:52:54+00:00 4 июля 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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