Китай надеется, что президент США сдержит свое слово

Президент США Дональд Трамп должен помнить о своих обещаниях и перестать оказывать санкционное давление на китайскую корпорацию Huawei. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

«Мы приняли во внимание заявления Трампа на пресс-конференции в ходе саммита G20 в Осаке: американская сторона позволит национальным предприятиям продавать Huawei [высокотехнологичную] продукцию, — отметил он, выступая на еженедельной пресс-конференции. — Мы надеемся, что США сдержат обещания и в кратчайшие сроки перестанут прибегать к ошибочным мерам, прекратят оказывать давление на китайские компании».