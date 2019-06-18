Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки

Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.

«МАГАТЭ 15 раз подтвердила, что иранская сторона выполняет обязательства СВПД. В нынешней ситуации мы надеемся на то, что иранская сторона очень тщательно обдумает свое решение и не откажется так легко от этого соглашения», — заявил Ван И.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений «атомной сделки» 8 мая — в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.