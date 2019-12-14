Китай начнет поиск пригодных для жизни планет

Китай с 2030 года начнет реализацию программы «Миинь», целью которой является изучения космоса за пределами Солнечной системы и поиск планет, пригодных для жизни. Об этом рассказал гендиректор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе, сообщает ТАСС.

«Этот проект станет очередным прорывом Китая в области фундаментальных исследований», — отметил он.

По словам руководителя корпорации, для этих целей планируется запуск нескольких летательных аппаратов, оснащенных телескопами, инфракрасными датчиками и другими приборами для наблюдения за космическим пространством. Ученые сосредоточатся прежде всего на поисках воды и замерах температурных режимов, то есть на поиске условий, которые гарантируют выживание человека, животных, растений, насекомых и микроорганизмов.

Глава CASC напомнил, что в следующем году КНР запускает миссию по изучению Марса и в ближайшие десять лет намерен стать наиболее передовой космической державой. Одновременно будет вестись активное строительство околоземной китайской орбитальной станции.