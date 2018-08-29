Китай начал строительство первой военно-тренировочной базы в Афганистане

Китай приступил к строительству первой военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана в рамках наращивания сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом. Об этом пишет в среду газета South China Morning Postсо ссылкой на собственные источники.

База будет расположена в Ваханском коридоре, который представляет собой узкую полосу в горах, граничащую с тремя странами: Таджикистаном — на севере, с Пакистаном — на юге и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР — на востоке. В населенном преимущественно мусульманами Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как отмечает газета, это будет первый случай военного присутствия КНР на территории соседнего Афганистана. В прошлом году Китай развернул свою первую зарубежную военно-логистическую базу в Джибути на восточном побережье Африки. Однако основу базирующегося там контингента пока составляют инженеры и строители, занятые сооружением морского причала и инфраструктуры. База в Афганистане призвана играть совершенно иную стратегическую роль в связи с ее близостью к неспокойному Синьцзяну, где в последние годы имели место вылазки исламских террористов.

По мнению наблюдателей, военный лагерь создается и финансируется Пекином, чтобы предотвратить проникновение на территорию КНР боевиков из числа уйгуров и других экстремистов, прошедших подготовку и получивших опыт ведения боевых действий в рядах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Вместе с тем Китай исходит из необходимости обеспечения безопасности вдоль трансграничных торгово-транспортных коридоров проекта «Один пояс, один путь».

Министерство обороны КНР до сих пор официально не подтверждало планы создания китайской базы в Афганистане.

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