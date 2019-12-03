Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян

Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Насколько мне известно, с тех пор как Конгресс США вынашивает планы по поводу законопроекта о Синьцзяне, Китай рассматривает возможность введения ограничений в отношении американских официальных лиц и сенаторов, которые одиозно ведут себя в данном вопросе, — написал он во вторник в своем Twitter. — КНР также может ввести запрет на посещение Синьцзяна всеми владельцами американских дипломатических паспортов».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в СУАР могли быть в разное время задержаны до 1 млн человек. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что в Синьцзяне не нарушаются права человека по национальному и религиозному признаку.

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР — уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.(ТАСС)

| 2019-12-03T09:12:41+00:00 3 декабря 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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