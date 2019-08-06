Китай может допустить падение юаня из-за торговой войны с США

Если США продолжат обострять торговый конфликт, не исключено, что правительство Китая может позволить дальнейшее обесценивание юаня, чтобы помочь экспортным компания справиться с давлением от повышения пошлин, считает научный сотрудник Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР, ведущий экономист Pingan Securities Чжан Мин.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. Ранее глава Народного банка Китая И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.