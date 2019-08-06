Китай может допустить падение юаня из-за торговой войны с США

Если США продолжат обострять торговый конфликт, не исключено, что правительство Китая может позволить дальнейшее обесценивание юаня, чтобы помочь экспортным компания справиться с давлением от повышения пошлин, считает научный сотрудник Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР, ведущий экономист Pingan Securities Чжан Мин.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. Ранее глава Народного банка Китая И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.
«Если американская сторона продолжит обострение торгового конфликта, то не исключено, что правительство Китая допустит обесценивание курса юаня вслед за давлением рынка, чтобы помочь экспортным предприятия хеджировать возможное давление от повышенных пошлин», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.(РИА Новости)