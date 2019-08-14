Китай минимизировал негативное воздействие от экономического давления США

Китайские власти смогли создать новые эффективные факторы роста, которые позволяют минимизировать негативное воздействие от усиливающегося экономического давления Вашингтона. Об этом заявила в среду на пресс-конференции официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа.

«В целом показатели развития китайской экономики довольно высокие и стабильные. Если говорить о прогнозах на предстоящем этапе, следует учитывать, что внешняя ситуация становится все более сложной <…> С одной стороны, КНР ощущает на себе возрастающее внешнее негативное воздействие, с другой — в текущем году правительство предприняло ряд эффективных мер, благодаря которым формируются новые факторы, стимулирующие развитие нашей страны», — пояснила она.

По словам Лю Айхуа, на новые стимулы роста в 2018 году приходилось 16,1% от ВВП Китая, что на 0,3 процентных пункта больше, чем за предыдущие 12 месяцев. В частности, она подчеркнула, что важное положительное влияние на развитие КНР оказывают меры по развитию инновационного сектора и передовых высокотехнологичных отраслей, продолжающих демонстрировать динамичный рост.

«Роль новых факторов в развитии нашей экономики становится все более значительной, — подытожила официальный представитель. — Центральное правительство предприняло ряд шагов, включая позитивные меры бюджетной политики и стабилизирующую монетарную стратегию. <…> Я считаю, что у Китая имеется прочная основа для уверенного развития на последующем этапе». (ТАСС)