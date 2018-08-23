Китай инициирует разбирательство в ВТО из-за введения США новых пошлин

Правительство КНР выражает протест в связи с введением США второго пакета пошлин в 25% на китайский импорт общим объемом $16 млрд и намерено инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства коммерции КНР.

«Китай заявляет в связи с этим решительный протест и будет вынужден пойти на необходимый ответный удар», — указывается в сообщении ведомства.

«В то же время для защиты свободной торговли и многосторонней системы, а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай посредством механизма урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин», — указано в документе.

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