Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне

Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.
США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.
«США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры для урегулирования спора», — приводит издание слова источников.
| 2019-06-27T09:23:11+00:00 27 июня 2019, 10:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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