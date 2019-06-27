Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.
США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.
«США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры для урегулирования спора», — приводит издание слова источников.