Китай и США обговаривают сроки возобновления торговых переговоров

Делегации Китая и США обсуждают сроки возобновления торговых переговоров. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Что касается вашего вопроса, то я предлагаю вам обратиться к соответствующим ведомствам», — сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли какие-либо договоренности о том, когда и где состоится следующий раунд консультаций.

«Важной основой для возобновления консультаций является равенство и взаимное уважение. Что касается того, каким образом возобновить переговоры и что для этого сделать, то, как я уже говорил, торгово-экономические делегации двух стран в настоящее время обговаривают конкретные вопросы», — подчеркнул он.