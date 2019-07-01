Китай и США обговаривают сроки возобновления торговых переговоров

Делегации Китая и США обсуждают сроки возобновления торговых переговоров. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Что касается вашего вопроса, то я предлагаю вам обратиться к соответствующим ведомствам», — сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли какие-либо договоренности о том, когда и где состоится следующий раунд консультаций.

«Важной основой для возобновления консультаций является равенство и взаимное уважение. Что касается того, каким образом возобновить переговоры и что для этого сделать, то, как я уже говорил, торгово-экономические делегации двух стран в настоящее время обговаривают конкретные вопросы», — подчеркнул он.

| 2019-07-01T12:11:21+00:00 1 июля 2019, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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