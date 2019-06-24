Китай и КНДР укрепят связи в туризме и образовании

Компетентные ведомства Китая и КНДР усилят взаимодействие в сфере туризма, народного образования и культуры по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа«.

«Китай и КНДР воспользуются новыми возможностями для активизации двусторонних обменов в области туризма, культуры и образования, которые теперь будут развиваться в условиях новой исторической эпохи», — проинформировали агентство представители вла настей провинции Цзилинь, которая примыкает к северокорейской границе.

По словам управляющего одним из местных туристических агентств, ежедневно порядка 10 групп из 30-40 китайских граждан отправляются из города Хуньчунь, расположенного в непосредственной близости и от России, для осмотра достопримечательностей в КНДР. Он отметил, что турпоток туда из Китая продолжает постоянно возрастать.

«Хуньчунь продолжит активно развивать туристические и прочие услуги, — рассказал мэр города Чжан Цзифэн. — В текущем году мы будем стараться обеспечить 15-процентный рост — это касается как турпотока [в направлении КНДР], так и доходов от него».

Как подчеркнул сотрудник Института высшего образования Цзилиньского университета профессор Чжан Лэйшэн, после четырех поездок лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин и ответного визита Си Цзиньпина в Пхеньян обе стороны создали предпосылки для начала особо интенсивного взаимодействия между вузами, организации совместных программ как на уровне преподавателей, так и студентов. «В том числе это касается одаренных северокорейских учащихся, для которых могут быть расширены масштабы финансируемых государством стажировок в Китае — это укрепит наши двусторонние связи», — отметил он.

Си Цзиньпин 20 и 21 июня посетил КНДР с государственным визитом, в ходе которого состоялись переговоры с Ким Чен Ыном по целому ряду вопросов, касающихся активизации отношений в связи с 70-й годовщиной установления дипломатических связей между двумя странами. В ходе обсуждения лидеры двух государств сделали особый акцент на развитии культурно-гуманитарных контактов.