Китай и Ирак договорились углублять стратегическое партнерство

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирака Фуад Маасум обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и выразили готовность углублять стратегическое партнерство, говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР.

«Я придаю крайне важное значение развитию китайско-иракских отношений, готов вместе с вами развивать взаимовыгодное сотрудничество, углублять двусторонние отношения стратегического партнерства на благо двух стран и двух народов», — заявил в телеграмме Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Ираком 60 лет тому назад, благодаря усилиям обеих сторон, отношения сохраняют хорошую тенденцию развития, сотрудничество во всех сферах демонстрирует стабильное развитие.

Си Цзиньпин подчеркнул, что установление в 2015 отношений всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираком стало новой страницей в китайско-иракской дружбе.

Иракский президент отметил, что в последние годы в заметен огромный прогресс в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.

«Ирак готов всесторонне расширять двусторонние отношения, содействовать безопасности, миру и развитию двух стран и региона», — заявил президент Ирака.

Поздравительными телеграммами также обменялись и премьер-министры двух стран Ли Кэцян и Хайдер Аль-Абади.

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