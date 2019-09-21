Китай доволен результатами встречи торговых переговорщиков в Вашингтоне

Китайская сторона считает конструктивной прошедшую на этой неделе встречу переговорщиков КНР и США по торговым вопросам, стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая.
«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что стороны также провели серьезные дискуссии по организации и проведению 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне и условились поддерживать контакты по данному вопросу».
| 2019-09-21T11:20:55+00:00 21 сентября 2019, 12:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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