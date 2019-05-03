Кит-шпион не спешит обратно в Россию

Кит-белуха, которого подозревают в шпионаже на Россию, прекрасно проводит время в Норвегии, сообщает Голос Америки.

Кит, которого обнаружили у берегов Норвегии с подозрительной камерой на голове, охотно общается с людьми и не спешит возвращаться в Россию – или куда-либо еще.

«Кит очень дружелюбный. Он подплыл к нам и начал открывать рот, заигрывал с нами, – рассказал NBC News представитель норвежского Управления рыболовных хозяйств Йорген Ри Вииг. – Мы пытались с ним разговаривать».

По словам Виига, ему редко доводилось видеть китов, столь активно пытающихся контактировать с человеком. «Это очень нетипично», – отмечает он.

Кит стал всемирной сенсацией после того, как на прошлой неделе его обнаружили норвежские рыболовы. На спине у белухи было крепление с небольшой камерой GoPro и надписью «Оборудование из Санкт-Петербурга». В связи с этим возникли подозрения, что кита использует Кремль в целях шпионажа.

По мнению Виига, более вероятно, что этот кит – жертва скандальной операции по отлову крупных морских млекопитающих для аквариумов, которая проводилась в Приморье. Впоследствии «китовая тюрьма» была закрыта, и от живых улик избавились.

| 2019-05-03T13:01:09+00:00 3 мая 2019, 13:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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