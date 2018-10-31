Кирпичный завод оштрафован за выбросы в атмосферный воздух

На «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов поступила жалоба, что с кирпичного завода, функционирующего возле магистральной автомобильной дороги Баку-Сальян, в воздух выбрасывается черный дым. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Сотрудники министерства провели исследование и мониторинг вокруг завода по производству кирпича.

Были изъяты образцы воздуха с прилегающей к заводу территории и проведен анализ. По результатам анализов было установлено, что количество газовых соединений толуола превысило санитарную норму в 1,4, этилбензола – 4,8, мета-ксилола – 1,3, копоти — 3, пыли – 4,2 раза.

По факту в отношении исполнителя работ на заводе Ризвана Муслимова был составлен протокол, он согласно соответствующей статье Кодекса административных правонарушений был оштрафован как должностное лицо на 2500 манатов.

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