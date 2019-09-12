Киркоров учит азербайджанский язык и готовит речь для бакинцев

На днях стала известна дата и место бакинского концерта короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец выступит в Баку два дня — 30 и 31 октября на сцене Бакинского Конгресс Центра, где представит программу «Я+R» — #Цвет настроения».

«Как и обещал, нас ждет грандиозная встреча и премьера моего нового шоу в столице Азербайджана. До встречи в Конгресс-центре!», – написал артист на своей странице в Instagram.

Концерты в Баку Киркоров называет «особенными». И доказывает это сполна.

Так, во время своего первого «сольника» в Баку, который состоялся в 2016 года в Crystal Hall, артист подготовил 20-ти минутную приветственную речь на азербайджанском языке.

В интервью «Зеркало» Киркоров рассказал, что в этом году он вновь намерен приятно удивить бакинскую публику, поэтому готовит новую речь и даже заучивает некоторые выражения на нашем языке.

Концерт в Crystal Hall прошел с большим успехом, а программа «Я» покорила всех зрителей, присутствующих в зале. С аналогичным успехом концерты «короля» прошли и в других городах.

Неудивительно, что после таких восторженных отзывов и грандиозного успеха этого шоу Филипп Киркоров продолжил сотрудничество с легендарным Франко Драгоне, который является режиссером головокружительных концертов в Лас-Вегасе и выступлений знаменитого «Цирка дю Солей».

В тандеме с ним и создается новое шоу — «Я+R» — #Цвет настроения».

Само название шоу дает зрителю намек на задумку авторов: с одной стороны, это продолжение предыдущей работы, начатой в программе «Я», а значит, будет искрометно, зрелищно и незабываемо, а, с другой стороны, король российской поп-музыки предстанет перед нами с новой стороны.

Киркоров всегда умел удивлять публику: различные музыкальные стили, неожиданные дуэты, яркие костюмы, откровенные клипы.

Последние работы артиста показали, что ему по плечу не только титул «король поп-музыки», но и звание «король эпатажа». Нашумевший клип «Цвет настроения синий» собрал на Youtube более 55 миллиона просмотров и стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий года в Рунете. За ним последовала совместная работа с Николаем Басковым. Их шуточное видео на песню «Ибица» только за первые сутки набрало 1,5 миллиона просмотров. А всего через две недели Филипп Киркоров сломал стереотипы о себе и своей музыке новым хитом «Цвет настроения черный» в дуэте с Егором Кридом.

В новой программе «Я+R» #Цвет Настроения» задействована уникальная сцена-трансформер, высокотехнологичные лифты, экраны с 3D-графикой, оригинальные декорации. Около 80 артистов в красочных костюмах помогают певцу создавать на сцене сказочное действие, где каждый зритель может почувствовать себя героем захватывающей истории и путешественником в мир фантазий.

Ожидается, что один из номеров на сцене в Баку Киркоров разделит с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой. Вместе звезды исполнят хит «Джалма», который они представили публике в рамках фестиваля «ЖАРА» — 2019, и который имел большой успех.