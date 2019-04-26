Киркоров считает дни до приезда в Баку

Лето у меломанов из разных стран начинает всерьез ассоциироваться с Баку. А все благодаря Международному музыкальному фестивалю «Жара», который готовится к своему четвертому старту.

«Четыре дня жарких хитов, незабываемых эмоций, море, солнце и звезды, звезды, звезды», — примерно так гласят анонсы предстоящего фестиваля, который, напомним, возьмет старт 25 июля.

Филипп Киркоров уже признался, что считает дни до фестиваля в Азербайджане. «Я обожаю Баку и очень благодарен Эмину Агаларову за то, что он придумал такой замечательный проект как фестиваль «Жара». Жду не дождусь, когда мы снова окажемся в этом чудесном городе», — заявил «король» российской эстрады.

Неизменны традиции и площадка «Жары»: берег Каспия, одна из самых уникальных курортных зон Sea Breeze и почти весь цвет российского бомонда. Но не только. Будут звезды и из других стран. Однако самые громкие имена организаторы обычно объявляют ближе к началу фестиваля.

Но первый артист из категории «сюрпризы» уже представлен, и это – Боссон (Bosson), тот самый знаменитый швед, взорвавший всевозможные чарты своей песней «One in a Million», который, к слову, является заглавным треком фильма «Мисс Конгениальность». Песня вошла в десятку лучших хитов в Европе и Азии, а в 2000 году была выдвинута на премию «Золотой глобус».

Свой последний альбом артист выпустил в 2013 году, и с тех пор неустанно гастролирует. Не исключено, что Боссон привезет на «Жару» что – нибудь абсолютно новенькое.

Организаторы фестиваля «Жара», к числу которых относится народный артист Азербайджана EMIN, на днях представили обновленную программу на предстоящие в июле 4 жарких музыкальных дня.

Как и было запланировано, в день открытия фестиваля состоится грандиозный гала-концерт с участием таких звезд, как Филипп Киркоров, EMIN, A studio, Григорий Лепс, Глюкоза, Сергей Лазарев, Лолита, Monatik, Время и Стекло, BURITO, Ольга Бузова и др. Именно в этот день на сцену также выйдет и Боссон.

Второй день фестиваля окунет в атмосферу ностальгии и подарит встречу со звездами 90-х.

Вот уж будет, что вспомнить публике «тридцать плюс»: Наташа Королева, Виктория Дайнеко, «Дискотека Авария», «Отпетые мошенники», Фабрика, Алена Апина, Александр Буйнов, «Руки Вверх!» и даже «На-На». К ним присоединятся и некоторые другие артисты, а также культовая группа «Любэ», которая планирует устроить в Баку нечто вроде полноценного творческого вечера.

Тему творческих вечеров продолжат Григорий Лепс и Стас Михайлов, но произойдет это уже 27 июля. Среди других заявленных в этот день артистов — EMIN, Слава, Любовь Успенская, Владимир Кузьмин, Александр Панайотов, Брендон Стоун, Жасмин, «Новые самоцветы» и др.

Сцену в день финала разделят артисты поколения Z. Иными словами, это будет вечер музыкальных стримов и топовых хитов от EMINа, Григория Лепса, Тимати, Светланы Лободы, HammAli & Navai, Джигана и др.

Но, похоже, и это еще не все. По крайней мере, организаторы советуют фанатам следить за дальнейшими обновлениями и новыми анонсами. Мало ли вдруг кто-то снова из Rammstein пожалует?!

Ведь не просто же так гласит один из девизов организаторов: «Мы готовимся к этому событию 360 дней!».

А чтобы убедиться в искренности этих слов, достаточно просто «сбежать на лето в Баку», как поется в одной из популярных песен EMINa. Меломанам этот «побег» желательно планировать на конец июля…