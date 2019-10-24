Кира Найтли назвала имя дочери

Английская актриса Кира Найтли рассказала, что для новорожденной дочери выбрала имя Делайла, сообщает Metro.

Вместе с мужем — британским музыкантом Джеймсом Райтоном — они в августе стали родителями во второй раз. Однако СМИ узнали об этом только в сентябре. У пары уже есть четырехлетняя дочь Эди.

Найтли рассказала о том, что вернулась к делам практически сразу после родов, и как она совмещает это с материнством.

«Я заранее готовлюсь, если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть — сцеживаю молоко на три кормления. И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос», — поделилась актриса.

Она добавила, что считает материнство очень тяжелой работой, несмотря на то, что у нее есть помощники. (РИА Новости)

| 2019-10-24T00:40:45+00:00 24 октября 2019, 05:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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