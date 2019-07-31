Кинотеатр Park Cinema первым покажет «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В кинотеатре Park Cinema Metro Park сегодня состоится закрытый показ грандиозного блокбастера «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Как сообщил # пиар-менеджер киносети Рустам Фаталлиев, в мероприятии примут участие звезды, медийные личности, журналисты и блогеры.

Ожидаются сюрпризы, без которых не обходится ни один закрытый показ в Park Cinema.

Известно, что на съемки фильма было потрачено 200 миллионов долларов. Поклонники «Форсажа» вновь увидят головокружительные погони. Главной автомобильной звездой фильма стал McLaren 720S, за рулем которого виртуозно уходит от погони герой Джейсона Стейтема.

В новом фильме авторы решили уделить внимание отношениям двух заклятых врагов — спецагента дипломатической службы безопасности США и бывшего оперативника британской разведки, которым придется объединиться для победы над генетически модифицированным соперником, вооруженным биологическим оружием. Для победы над ним главным героям придется объездить весь мир, от чернобыльской зоны отчуждения до островов Самоа.

Серия фильмов «Форсаж» — самая прибыльная в истории американской киностудии Universal.

Первый фильм вышел в прокат в 2001 году и собрал 207,3 миллиона долларов. Главные роли в картине исполнили Пол Уокер, Вин Дизель и Мишель Родригес. Во второй части (2003 год) Дизель и Родригес не снимались. Главная женская роль досталась Еве Мендес. Кассовые сборы составили 236,3 миллиона долларов. «Тройной форсаж: Токийский дрифт» появился в 2006 году и оказался неудачным. Он собрал 158,5 миллиона долларов в мировом прокате при затратах на съемки в размере 85 миллионов долларов. Поклонникам серии не понравилось, что в фильме отсутствовали полюбившиеся им персонажи.

«Форсаж 4» в 2009 году принес уже 363,2 миллиона долларов при том же бюджете, что и у третьей части. В проект вернулись Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес.

В итоге «Форсаж 5» оказался еще успешнее — 626,1 миллиона долларов в прокате. В фильме появились новые звезды — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Эльза Патаки.

Далее Universal решила не сбавлять обороты и «Форсаж 6» принялась готовить с особой тщательностью. Он вышел в мае 2013 года. Четверка главных исполнителей полностью определилась — Уокер, Дизель, Джонсон, Родригес. Кассовые сборы составили 788,7 миллиона долларов.

Тут же начались съемки «Форсажа 7». Но в ноябре 2013 года трагически погибает в автомобильной катастрофе Пол Уокер.

Трагедия потрясла поклонников франшизы.

Многие считали, что на этом съемки новых частей следует прекратить. И все же седьмая часть вышла в прокат. Премьера состоялась в апреле 2015 года. В картину вошли все сцены, в которых успел сняться Уокер. Сценарий переписали. Появились новые актеры — Джейсон Стэтэм, Курт Расселл. Но главные роли по-прежнему играли Дизель, Родригес, Джонсон. «Форсаж 7» собрал в мировом прокате 1 миллиард 516 миллионов долларов. Критики уверены, что такой успех картине обеспечила, как это цинично ни звучит, гибель Пола Уокера.

«Форсаж 8» вышел в апреле 2017 года. Звездный состав остался почти без изменений — Дизель, Джонсон, Родригес, Стэтэм, Расселл, Патаки. Добавились Скотт Иствуд и Шарлиз Терон. Эта часть тоже пробилась в элитный клуб фильмов, чьи сборы превысили миллиард долларов. Картина принесла Universal 1 миллиард 239 миллионов долларов. Однако во время съемок произошла ссора между Дизелем и Джонсоном. Они остались недовольны друг другом и категорически отказались сниматься вместе снова. Дуэйна поддержал Джейсон Стэтэм.

Руководство студии нашло остроумный выход из, казалось бы, патовой ситуации. Дизеля и часть актеров, которые снимались в проекте с самого начала, зрители увидят в «Форсаже 9», съемки которого ведутся в настоящее время.

А «бунтарям» во главе с Джонсоном и Стэтэмом предложили сняться в так называемом спин-оффе, который и получил название «Форсаж: Хоббс и Шоу». Снял его режиссер Дэвид Литч.

Оценить фильм бакинские киноманы смогут уже завтра: фильм выходит в азербайджанский прокат 1 августа.