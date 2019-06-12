Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола согласен получить премию братьев Люмьер

Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который пройдет с 12 по 20 октября в Лионе. Об этом сообщается на сайтесмотра.

«Фрэнсис Форд Кополла часто говорит, что ему больше не нужны награды, но на этот раз он позволил себя убедить», — отметил директор крупнейшего в мире форума классического кино Тьерри Фремо. На площадках мероприятия будет организован показ некоторых отреставрированных картин 80-летнего режиссера. Вечер 19 октября будет посвящен исключительно картинам трилогии «Крестный отец».

Кроме того состоятся отдельные мероприятия, посвященные творчеству французского актера Даниэля Отейя, актрисы русского происхождения и последней жены Владимира Высоцкого (1938-1980) Марины Влади, победителя 72-го Каннского кинофестиваля Пон Чжун Хо и британского кинорежиссера Кена Лоуча. Кроме того, запланирован показ голливудских немых фильмов 1930-х годов.

Киносмотр имени братьев Люмьер проводится ежегодно осенью во французском городе Лион — родине изобретателей кинематографа Луи и Огюста Люмьер. В ходе фестиваля на крупнейших культурных площадках города, таких как Холл Тони Гарнье и Лионский дворец конгрессов, проводятся ретроспективные показы классических фильмов. На форуме также проходит вручение премии «Люмьер» за вклад в развитие кинематографа. Среди лауреатов этой премии — Квентин Тарантино, Кен Лоуч, Клинт Иствуд, Педро Альмадовар, Джейн Фонда и другие. В прошлом году фестиваль посетили 185 тыс. человек.

Среди наиболее известных картин Фрэнсиса Форд Копполы значатся следующие киноленты: трилогия «Крестный отец» (1972, 1974, 1990), «Бойцовая рыбка» (1983), «Разговор» (1974), «Пегги Сью вышла замуж» (1986) и другие. Коппола — лауреат пяти премий «Оскар» (1971-1975), трех премий «Золотой глобус» (1973-1980), Гран-при (1974) и «Золотой пальмовой ветви» (1979) Каннского фестиваля, а также награды американской киноакадемии им. Ирвинга Тальберга (2011), вручаемой продюсерам за вклад в развитие кинопроизводства. В 2005 году ему была вручена российская кинопремия «Золотой орел».
| 2019-06-12T10:48:37+00:00 12 июня 2019, 12:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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