Киноманам не расслабляться: лето в азербайджанских кинотеатрах будет жарким

Так уж сложилось, что лето в кинотеатрах ничем особым не запоминается. Но в этот раз Голливуд приготовил для киноманов парочку серьезных сюрпризов, и некоторые уже считают дни до самых главных премьер этого лета.

Подробности по этой теме в интервью # раскрыл пиар мененджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев:

«Обычно лето не бывает слишком богатым на события в киносреде, но это лето, определенно, будет исключением. Насыщенное лето в Park Cinema уже началось, — заявил он.

«К примеру, мы единственные в Азербайджане уже начали показ расширенной версии фильма «Мстители: Финал», — продолжил Фаталиев.

По словам менеджера киносети, в расширенную версию фильма войдут вступление от одного из режиссеров, Энтони Руссо, а также незаконченная сцена, удаленная из первоначального варианта картины, и отрывок из фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Длительность фильма «Мстители: Финал» с дополнительными материалами составит 188 минут, что примерно на 7 минут дольше оригинальной версии.

«Во всем мире расширенная версия фильма вышла только в формате IMAX, поэтому в Азербайджане его можно посмотреть только в кинотеатре Park Cinema Flame Towers», — заявил Р.Фаталиев.

Что касается других новинок, то как отметил представитель киносети, в июле киноманов ждут сразу две громкие премьеры: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король лев».

«А в августе на экраны выходит новый «Форсаж» и долгожданный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», — рассказывает Р.Фаталиев.

Фильм Тарантино был впервые представлен в мае 2019 года на Каннском фестивале, где после завершения показа зрители устроили фильму шестиминутную овацию.

В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.