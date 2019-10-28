Кинохиты осени и закрытый показ нового «Терминатора» в Баку

Азербайджанские киноманы пребывают в ожидании сразу нескольких громких новинок. Одним из самых ожидаемых фильмов наступившей осени стал новый «Терминатор» (Terminator: Dark Fate), за ним – «Ford против Ferrari» и «Ангелы Чарли».

Как сообщает #, железный Арни возвращается на экраны 31 октября, а за день до этого в кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится закрытый показ фильма.

Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует все вышедшие после «Терминатора 2» сиквелы. «Терминатор: Темные судьбы» является продолжением картины «Терминатор-2: Судный день».

Действие в картине разворачивается спустя 25 лет после событий оригинальной дилогии в 2022 году.

Фильм снял Тим Миллер, а Джеймс Кэмерон выступает одним из авторов сценария и продюсером проекта.

Т-800 в фильме сыграл 72-летний Арнольд Шварценеггер. В интервью западным СМИ Кэмерон признался, что вместе со сценаристами он распланировал сюжет сразу на три фильма, причем «Темные судьбы» послужат лишь отправной точкой для потенциальной трилогии.

«Основным мотивом для моего возвращения к «Терминатору» было исследование темы взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. Мне кажется, что в «Темных судьбах» мы этого не сделали, а скорее заложили фундамент, с помощью которого во втором и третьем фильмах все можно будет изучить подробнее. И мы точно знаем, что хотим рассказать дальше», — заявил он.

14 ноября на экраны кинотеатров Баку выходит биографическая драма «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда.

Картина основана на книге американского писателя и журналиста Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане». Главные роли в фильме исполняют Кристиан Бейл и Мэтт Деймон, роли второго плана исполняют Катрина Балф, Джон Бернтал и Ноа Джюп.

Фильм рассказывает о подлинной истории борьбы между командами Форд и Феррари за победу в гонке 24 часа Ле-Мана 1966 года.

Сюжет вращается вокруг команды эксцентричных и решительных американских инженеров и конструкторов во главе с автомобильным провидцем Кэрроллом Шелби и его британским водителем Кеном Майлзом, посланным Генри Фордом II и Ли Якокка с целью создания с нуля совершенно нового автомобиля, способного помочь, наконец-то, превзойти вечно побеждающую команду Энцо Феррари.

Параллельно у киноманов будет шанс оценить еще одну долгожданную ленту – «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях.

Фильм является продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом медиафраншизы «Ангелы Чарли».