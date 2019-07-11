Ким Чен Ын стал руководителем государства

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства после внесения поправок в конституцию страны. Ранее номинальным главой государства считался председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, хотя в действительности лидером государства являлся Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.

Согласно 100-й статье обновленной Конституции, «председатель Государственного совета КНДР является ее верховным лидером, представляющим государство». Ранее репрезентативные функции были формально возложены на председателя президиума Верховного народного собрания КНДР. Должность сейчас занимает Цой Рён Хэ, сменивший на этом посту Ким Ён Нама на первой сессии ВНС 14-го созыва в апреле.