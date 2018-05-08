Ким Чен Ын рассказал при каких условиях КНДР откажется от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии, сообщает агентство Синхуа.

Переговоры двух лидеров прошли 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

«Нужно только, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация будет осуществима», — цитирует Ким Чен Ына агентство.

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| 2018-05-08T16:34:29+00:00 8 мая 2018, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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