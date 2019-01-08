Ким Чен Ын прибыл в Китай в сопровождении главного переговорщика с США

Глава КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае в сопровождении с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает государственное агентство KCNA.

Кроме того, вместе с северокорейским лидером в Китай приехали министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль, а также его супруга Ли Соль Чжу.

Ожидается, что Ким Чен Ын будет находиться с визитом в Китае с 7 по 10 января.

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| 2019-01-08T08:41:14+00:00 8 января 2019, 11:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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