Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам главы КНДР, в письме «отличное содержание».

Других деталей документа не приводится. Отмечается, что Ким Чен Ын намерен «серьезно обдумать интересное содержание», передает kommersant.ru.

Ранее Д.Трамп продлил действий санкций против КНДР еще на год. Ограничительные меры против Северной Кореи вводились в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Эти меры касаются распространения ядерных материалов.