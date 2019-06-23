Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам главы КНДР, в письме «отличное содержание».

Других деталей документа не приводится. Отмечается, что Ким Чен Ын намерен «серьезно обдумать интересное содержание», передает kommersant.ru.

Ранее Д.Трамп продлил действий санкций против КНДР еще на год. Ограничительные меры против Северной Кореи вводились в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Эти меры касаются распространения ядерных материалов.

| 2019-06-23T01:58:05+00:00 23 июня 2019, 05:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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