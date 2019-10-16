Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.
В этот раз он сделал это «на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту».
«Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории. (Оно демонстрирует – ред.) легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведёт нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды», — пишет ЦТАК.
На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор.
Во время посещения уезда Самчжиён, где сейчас развёрнуто масштабное гражданское строительство, Ким Чен Ын  раскритиковал санкционную политику США. (РИА Новости)
| 2019-10-16T08:49:23+00:00 16 октября 2019, 11:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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