Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК

В этот раз он сделал это «на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту».

«Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории. (Оно демонстрирует – ред.) легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведёт нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды», — пишет ЦТАК.

На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор.